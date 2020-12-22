Son Dakika
Dondurma dolaplarında çıkan yangın gecekonduyu yaktı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir gecekondunun içinde bulunan dondurma dolaplarının yanması neticesi gecekondu hasar gördü.
Asayiş 22.12.2020, 07:54
7
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir gecekondunun içinde bulunan dondurma dolaplarının yanması neticesi gecekondu hasar gördü.Yangın, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Beyazıt sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta yaşayan İrfan Yurtseven’e ait gecekondunun içinde bulunan 2 dondurma dolabında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, gecekondunun içine de sirayet etti. Gecekondudan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, gecekondunun yandığını Yurtseven’e haber verdi. Bunun üzerine komşularıyla birlikte gecekondusuna gelen Yurtseven, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Diğer vatandaşlar ise, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangının meydana geldiği adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından dondurma dolapları ve gecekondunun bir kısmı kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
7°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü