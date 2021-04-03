banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Dolar ne olacak sorusu yanıt arıyor?
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet açıkladı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı
Kripto piyasasının toplam değeri rekor kırdı

Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Asayiş 03.04.2021, 12:49
2
Dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı

Ankara’nın Sincan İlçesinde bir marketten dondurma çalmaya çalışan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Bahçe Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren iki hırsız dondurma dolabını açmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika dondurma dolabını açmaya çalışan hırsızların bu anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Mustafa Arık, sabah saatlerinde iş yerine giren iki hırsızın dondurma dolabını açmaya çalıştıklarını söyledi. Hırsızların 15 dakika zorladıklarını söyleyen Arık, kilitlere zarar veren hırsızların bir şey alamadan kaçtığını anlattı.
Yorumlar (0)
16°
açık