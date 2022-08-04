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YAŞ kararları açıklandı: “16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltildi”
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.
Asayiş 04.08.2022, 15:18 04.08.2022, 15:23
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.