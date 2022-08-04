banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Ahıska Türklerinin düğün heyecanı
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Van Gölü manzaralı park açılışı
Van Gölü manzaralı park açılışı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Asayiş 04.08.2022, 15:18 04.08.2022, 15:23
Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülanise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu