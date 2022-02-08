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Donan gölde adada mahsur kalan besiciler, dönüş yolunda tekneleri buzlar arasında sıkışınca kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, donan Beyşehir Gölü’ndeki adalardan Hacıakif Adası’nda bir süredir mahsur kalan Yeşildağlı besiciler karşı kıyıya geçmek isterken tekneleri buz kütlelerinin arasında sıkışıp kalınca zor anlar yaşadı. Mahsur kalan tekne, karşı kıyıdan hareket eden bir başka teknedeki besicilerin yardımıyla kurtarılarak yoluna devam edebildi.

Asayiş 08.02.2022, 20:03
Donan gölde adada mahsur kalan besiciler, dönüş yolunda tekneleri buzlar arasında sıkışınca kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, donan Beyşehir Gölü’ndeki adalardan Hacıakif Adası’nda bir süredir mahsur kalan Yeşildağlı besiciler karşı kıyıya geçmek isterken tekneleri buz kütlelerinin arasında sıkışıp kalınca zor anlar yaşadı. Mahsur kalan tekne, karşı kıyıdan hareket eden bir başka teknedeki besicilerin yardımıyla kurtarılarak yoluna devam edebildi.

Beyşehir’in Yeşildağ Mahallesi’nde yaşayan Ahmet, Yakup Eren ile Mustafa Gök isimli besiciler, otlatmak amacıyla yaz döneminde Hacıakif Adası’na çok sayıda küçükbaş hayvan saldı. Yağan kar sebebiyle Hacıakif Adası’nda kar örtüsünde küçük ve büyükbaş hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmesi nedeniyle besiciler, donan gölden adaya bir süre önce buzları kırarak tekneyle ulaşmayı başardı. Gölün buz tutarak tamamen donması üzerine adadan dönüş yapamayan ve dört tarafı buzlarla çevrili kara parçasında mahsur kalan besicilere, 30 Ocak 2022 tarihinde Beyşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri yardım talep etmeleri üzerine drona bağladıkları ekmek ve ilacı ulaştırdı. Adada günlerdir mahsur durumda olan ve burada bulunan bir evde kalan besiciler, hayvanlarını buz tutan gölde adaya gelen kurt, çakal ve tilki gibi yabani hayvanlardan korumak için de başından ayrılamayarak dönüşünü gerçekleştiremedi.

Adadaki hayvanların yiyeceğinin azalması üzerine karşı kıyıya bugün geçirme kararı alan balıkçılar, buzları motorlu testere ile keserek önce teknelerinin geçebileceği bir yol açtı. Besiciler tekneler üzerinde geçirmeyi planladığı küçükbaş hayvanları adanın kıyısına kadar getirdi. Ancak, besiciler buz kırmak için açıldıklarında çıkan şiddetli rüzgarın buz kütlelerini hareket ettirmesi sonucu buzlar arasında sıkışıp mahsur kaldı. Buzlar arasında sıkışan tekneyi kurtarmak için de Yeşildağ İskele mevkisinden bir başka tekne hareket ederek, mahsur kalan besicilere ulaştı. İki tekne daha sonra yardımlaşarak peş peşe karşı kıyıya gelmeyi başardı. Adada besici Yakup Eren hayvanların başında kalırken, Mustafa Gök ve Ahmet Eren karşı kıyıya geçebildi.

Jandarmanın dronla gönderdiği ekmekleri aldıktan sonra, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin” sözleriyle dikkat çeken besici Mustafa Gök, yaptığı açıklamada, günlerdir adada mahsur kaldıklarını belirterek, “Kendimizde bir şey yok ama mallarımız rezil oldu. Kardeşimizin mallarını bugün adadan çıkarabilmek için uğraştık ama çıkaramadık. Adada 300 küyükbaş, 30 da büyükbaş var. Malları yine bırakmak zorunda kaldık adada, tekneyle gelmek isterken de buzlar sıkıştırdı bizi. Sanki deprem oldu, ortada mahsur kaldık. Fakat şükürler olsun son anda kurtulduk” dedi.

Gölün donması üzerine adaya çıkan kurt ve çakalların mallarını zayi ettiğini de vurgulayan Gök, “Bayağı bir zayiat oldu. Zaten onları da kurtarmak, korumak içindi bugüne kadarki mücadelemiz. Doğum yapacak hayvanlarımız vardı ama çıkaramadık. Hava şartları müsaade ederse artık önümüzdeki günlerde çıkaracağız. Bizim adada iken ilaç ve ekmek gönderen jandarmamıza sıkıntımızı giderdiği için çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Besici yakınlarına yardım için giden besici Hasan Eren de, gölün donması üzerine adadaki hayvanları buzun üzerinde önce yürüyerek karşı kıyıya ulaştırmayı düşündüklerini, bunu daha önceki yıllarda da yaptıklarını anlatarak, “5-10 sene önce de göl böyle donmuş ve hayvanlarımızı gölün üzerinden yürüyerek geçirmiştik. Yine aynısını yapalım dedik. Ama, buzun üzerinde kar olmadığı için hayvanlar yürümedi. Çıkmadı kayıklara, ayakları kaydı, buz da patlayınca, çatırdamaya başlayınca tehlike var diye bıraktık. Bugün ise önce adadan karşı kıyıya buzların arasında yol açalım diye motorlu testere ile buzları kestik, yol açtık. Ancak, buz müsaade etmedi, kayıkları sıkıştırdı rüzgardan. Hayvanları tekrar adaya bıraktık, başlarında yine iki arkadaşımız var. Havalar düzeldiğinde hayvanlarımızı tekrar geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

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