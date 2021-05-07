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Domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattırdı

Bolu’da ormanlık alanda vurarak yaraladığı domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Erhan K.’ye 3 bin lira para cezası verildi.

Asayiş 07.05.2021, 16:37
Domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattırdı

Bolu’da ormanlık alanda vurarak yaraladığı domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Erhan K.’ye 3 bin lira para cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da ormanlık alanda avlanmaya çıkan Erhan K. karşılaştığı domuz yavrusunu vurarak yaraladı. Yaralanan domuz bir süre kaçtıktan sonra Erhan K.’nin köpekleri tarafından yakalandı. Erhan K., yaralı olduğu için yerden kalkamayan domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattı. Köpeklerin saldırısını ve domuz yavrusunun can çekişmesini görüntüleyen Erhan K., o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Erhan K., sosyal medyada gelen tepkilerin ardından videoları sildi.

Videoları silinmeden önce indiren havyan severler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler, yaşadığı yer tespit edilen Erhan K.’ye “hayvanları koruma kanuna muhalefet” suçundan 3 bin lira para cezası uyguladı.
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