Domuz sandı arkadaşını vurdu
BURSA’DA AVLANMAYA GİTTİĞİ ARKADAŞI TARAFINDAN YABAN DOMUZU SANILARAK TÜFEKLE YARALANAN KİŞİ, HAYATINI KAYBETTİ.
Bursa’da avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından yaban domuzu sanılarak tüfekle yaralanan kişi, hayatını kaybetti.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde N.K.(50) ile F.Ö. (60) avlanmak için ormanlık alana çıktı. Bu sırada N.K., çalılıkların arasında sesleri duyunca ateş açtı. Çalıların arasına giden N.K., arkadaşını başından ve yanak kısmından vurduğunu gördü. Sağlık ekiplerine haber verdi. F.Ö. olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi hastahanesine kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen F.Ö. hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla N.K. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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