Domuz saldırınca uğrayan anne ve oğlu yaralandı

Ordu’da domuz saldırısına uğrayan anne ile oğlu ağır aralandı.

Olay, Altınordu ilçesi Boztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Songül Kurucu (48) ile oğlu Serkan Kurucu (33), çalışmak için fındık bahçelerine gitti. Bahçede çalışan anne ile oğlu, bu esnada bahçede bulunan ve yaralı olduğu öğrenilen domuzun saldırısına uğradı. Olay yerinde ağır yaralanan anne ve oğlu, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.