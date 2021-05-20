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Domuz gelmesin diye yakıldığı iddia edilen ateş ormanı yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 500 metrekarelik ormanlık alan yandı. Yangının Yulaf tarlasına domuz gelmemesi için yakılan ateşten çıkmış olabileceği bildirildi.

Asayiş 20.05.2021, 16:55
Domuz gelmesin diye yakıldığı iddia edilen ateş ormanı yaktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 500 metrekarelik ormanlık alan yandı. Yangının Yulaf tarlasına domuz gelmemesi için yakılan ateşten çıkmış olabileceği bildirildi.

Salur Mahallesi Çatalpelit Mevkiinde çıkan orman yangınına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 4 arazöz ve Antalya Büyükşehir belediyesine ait 1 itfaiye müdahale etti. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken 500 metrekare kızıl çam oranının yandığı bildirildi. Yangının ardından yapılan incelemede yangının çıkış nedeninin Yulaf tarlasına domuz gelmemesi için yakılan ateşten çıkmış olabileceği bildirildi. Orman İşletme ve jandarma ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
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