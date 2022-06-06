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Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Asayiş 06.06.2022, 21:22
Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

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