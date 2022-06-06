Son Dakika
Bakan Koca: "Sağlıkla ilgili bazı kanunlarla 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Sözleşmeli ve kadrolu hekimlerle sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirme
Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Asayiş 06.06.2022, 21:22
Dominik Cumhuriyeti Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Orlando Jorge Mera’nın kimliği belirsiz bir kişi tarafından ofisinde vurularak öldürüldüğü bildirildi.