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Domates yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada
TEKİRDAĞ'IN MALKARA İLÇESİNDE LASTİĞİ PATLAYAN DOMATES YÜKLÜ KAMYONETİN DEVRİLMESİ SONUCU TONLARCA DOMATES YOLA SAÇILDI. KAZA ANI İSE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Asayiş 03.08.2020, 11:40
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan domates yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Metin Yılmaz yönetimindeki domates yüklü kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Devrilen kamyonetten şoför yara almadan çıktı. Kasadaki tonlarca yüklü domates ise yola saçıldı.
Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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