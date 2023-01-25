Domates yüklü kamyonetin çalınma anları kamerada

Antalya’nın Serik ilçesinde sabaha karşı toptancı haline gelen hırsız domates yüklü kamyoneti alıp götürdü. Sabah kamyoneti yerinde bulamayan sahibi ise sokak sokak dolaşıp kamyonetini arıyor.

İlginç olay Serik Toptancı halinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olayda hırsızın elini kolunu sallayarak gelip domates yüklü kamyoneti çalıp götürme anı görüntülere yansıdı. Domates yüklü kamyoneti çalınan Mehmet Ali Topcu, "Benim domates de gözüm yok, benim derdim arabanın bulunması" dedi. Topcu, olay sonrası çalınan kamyonetin bulunması için emniyete giderek suç duyurusunda bulundu. Kamyonetini bulmak için belediyeden anons yaptırıp, sokak sokak dolaştığını anlatan Mehmet Ali Topcu, "Sabah halde çalışan arkadaşlar haber verdi kamyonetimin çalındığını. Buraya geldik, sonra belediyeye anons ettirdik. Aracımda domates yüklüydü. Serik’in içerisinde şu an dolaşıyoruz. bulabilirsek inşallah. Arabam 150 -200 bin arası. Üzerinde de 1 ton 300 kilogram yük vardı. Ortalama 200 binin üzerinde zararım var. Artık domates değil benim derdim, benim derdim arabayı bulmak. Benim kimseyle derdim filanda yoktu. Böyle bir şeyimde olmaz zaten. Alan kişi kimse yolun kenarına bir yere koysun. Ben üzerindeki malda filan gözüm yok" diye konuştu.