Domates yüklü kamyon yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde domates yüklü kamyonda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, S.K.’nın sürücülüğünü yaptığı 20 ADU 309 plakalı kapalı kasa 16 ton domates yüklü kamyon, otoyolda Gaziantep istikametinde ilerlerken yanmaya başladı. Balataların ısınmasıyla çıktığı tahmin edilen yangını fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Olayda maddi hasar meydana geldi.