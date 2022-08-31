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Domaniç’te sağanak yağış sele neden oldu
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.
Asayiş 31.08.2022, 19:55
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu.
Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Oluşan sel nedeniyle Domaniç Çevre Yolu bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için yoğun çaba sarf ederken, bir evin bodrum katı da sular altında kaldı.
Bu arada, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk de çalışmaları yakından takip etti. Yağış nedeniyle ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtildi.
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