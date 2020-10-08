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Dolu uyarısı araç sahiplerini harekete geçirdi

BURSA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI ÜZERİNE, ARAÇ SAHİPLERİ ÖNLEM ALDI. BİRÇOK SÜRÜCÜ ARAÇLARINI GÜVENLİ YERLERE PARK EDERKEN, BAZILARI İSE KİLİM VE BATTANİYE İLE ARAÇLARINI KORUMAYA ALDI.

Asayiş 08.10.2020, 16:22
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Dolu uyarısı araç sahiplerini harekete geçirdi

Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine araç sahipleri tedbir aldı. Birçok sürücü araçlarını güvenli yerlere park ederken, bazıları ise kilim ve battaniye ile araçlarını korumaya çalıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Bursa Valiliği tarafından yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısının ardından arabalarını korumak isteyenler seferber oldu. İnegöl ilçe merkezinde bazı araç sahiplerinin doluya karşı battaniye, kilim ve kartonla arabalarını muhafaza etmeye çalıştıkları görüldü. Ancak ilçeye şu saatte kadar ne yağmur ne de dolu yağdı.

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