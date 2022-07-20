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Dolmuştan inen kadının yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te dolmuştan inen bir kadının büfenin önüne gelerek kova, su hortumu ve demir çubuğu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 20.07.2022, 17:52
Dolmuştan inen kadının yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te dolmuştan inen bir kadının büfenin önüne gelerek kova, su hortumu ve demir çubuğu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Dolmuştan inen bir kadın kapalı durumda bulunan büfenin önüne geldi. Burada çevreye bakındıktan sonra içerisinde su hortumu bulunan kova ile kepenk çekme çubuğunu alan kadın olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu. Büfe sahibi güvenlik kameralarını izlediğinde malzemelerinin çalındığını fark ederken durumu polise bildirdi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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