Dolmuş şoförü banyoda ölü bulundu

Samsun’da bir dolmuş şoförü evinin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Dolmuş Hattı’nda şoför olarak çalıştığı öğrenilen 45 yaşındaki Şevki Baş, evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde yerde yatarken bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Eve giden ekipler Şevki Baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.