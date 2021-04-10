Dolmabahçe’de "kısıtlama" denetimi

Beşiktaş Dolmabahçe’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Beşiktaş Dolmabahçe’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı. Yapılan denetimde ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol edildi. Ticari taksideki bir kişi önce izin belgesinin yapıldığını fakat almadığını söyledi ardından arkadaşını arayarak izin belgesini yollamasını istedi. İzin belgesini gösteren genç ceza yemekten kurtuldu. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi.