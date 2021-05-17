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Dolmabahçe’de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim

17 günlük kısıtlamanın ardından kademeli normalleşmenin ilk gününde Beşiktaş Dolmabahçe’de trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Asayiş 17.05.2021, 09:39
Dolmabahçe’de kademeli normalleşmenin ilk günü toplu taşıma araçlarına yönelik denetim

17 günlük kısıtlamanın ardından kademeli normalleşmenin ilk gününde Beşiktaş Dolmabahçe’de trafik ekipleri, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde İstanbul’un birçok noktasında toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yapıldı. Trafik ekipleri otobüslerde kurallara uyulup uyulmadığını baktı. Toplu taşımalarda yapılan denetimlerde yoğunluk olmadığı ve kurallara uyulduğu görüldü. Otobüslerde dezenfektan kontrolü de yapıldı. Dezenfektan olmadığı gözlenen bir otobüste ise sürücü trafik polisleri tarafından uyarıldı.
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