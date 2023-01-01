Dolmabahçe Tüneli’nde tehlikeyi yılbaşı kutlaması kamerada

Dolmabahçe Tüneli’nde araçtan sarkarak yılbaşı kutlaması yapan şahıslar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da yılbaşı kutlamaları sırasında ilginç görüntüler oluştu. Dolmabahçe Tüneli’nde seyir halindeki bir araçtan sarkan iki kişi, yılbaşı kutlaması yaptı. Tehlikeli yılbaşı kutlaması cep telefonu kamerasına yansıdı.