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Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

TELEFONDA ANLAŞTIĞI KİŞİDEN ALTIN ALMAK İÇİN MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNE ADANA’DAN GELEN BİR KİŞİ POLİSİN DURUMU FARK ETMESİ ÜZERİNE DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU.

Asayiş 15.10.2020, 12:33
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Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Telefonda anlaştığı kişiden altın almak için Adana’dan, Manisa’nın Salihli ilçesine gelen bir kişi polisin durumu fark etmesi üzerine dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre polis, Salihli’de bir bankadan kredi çekmek isteyen emekli V.G.’nin (65) durumundan şüphelendi. V.G. ile temasa geçen polis, yapılan görüşmede konunun telefon dolandırıcılığı olduğunu belirledi. Altın alış verişinin yapılacağı alanda tertibat alan polis, şüpheli Hamza Karayel’i (29) yakaladı. Şüphelinin yanında getirdiği, üzerinde Osmanlı arması bulunan ve sahte olduğu değerlendirilen 255 adet sikke ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hamza Karayel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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