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Dolandırıcılıktan gözaltına alınan 6 kuyumcudan 3’ü tutuklandı

Diyarbakır’da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paraları alıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kuyumcudan 3’ü tutuklandı.

Asayiş 26.06.2022, 13:33
Dolandırıcılıktan gözaltına alınan 6 kuyumcudan 3’ü tutuklandı

Diyarbakır’da müşterilerinin birikim amaçlı emanet bıraktıkları altın ve paraları alıp kaçtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kuyumcudan 3’ü tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcunun 65 kişiyi 22 milyon 750 bin 200 lira kayba uğratarak kaçtığı iddiası üzerine 24 saat geçmeden çalışma başlattı. Belirlenen 6 zanlının birbirleriyle akraba oldukları ve Diyarbakır’dan ayrıldıkları tespit edildi. Önceki gün düzenlenen operasyonla Osmaniye’de gözaltına alınan C.Y, S.Y. ve E.Y. ile Adana’nın Pozantı ilçesinde yakalanan M.Y, M.Y. ve E.A’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden M.Y, S.Y. ve C.Y. tutuklanırken, M.Y, E.A. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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