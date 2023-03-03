Dolandırıcılıktan aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar polisi Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile 2 adet arama kaydı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu ile Isparta Yerel İlamat Masası ve Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi kararına göre 2 adet aranma kaydı ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. S.K. isimli şahıs Selçuklu mahallesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yakalanırken, işlemleri sonrası Afyonkarahisar 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edileceği bildirildi.