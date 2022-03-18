Dolandırıcılıkta rekor kırdılar! 1 dakikada klimayı işte böyle çaldılar...

Diyarbakır’da hırsızlar klimalara dadandı. Son günlerde artan ticari taksili hırsızlığın bir örneği de Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün sabah saat 04.56’da 3 hırsız bir giyim mağazasının klimasını gözüne kestirdi. Dikkat çekmemek için ticari taksiyle mağazanın önüne gelen hırsızlardan ikisi klimayı sırtlayarak çaldı. Hırsızlar, 1 dakika içerisinde taksinin bagajına attıkları klima ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.