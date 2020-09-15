Dolandırıcılık şüphelisinden ilginç çıkış: "Cinayet var cinayet"
MERSİN’DE BİR ŞAHISTAN, 108 BİN LİRALIK MAKARON ALAN, ARDINDAN ADAMI OYALAYARAK KAÇAN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI. EMNİYET ÇIKIŞI GAZETECİLERİN “DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA İLGİLİ NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ” SORUSUNA İLGİNÇ ÇIKIŞ YAPAN ŞÜPHELİLERDEN BİRİ, “CİNAYET VAR, CİNAYET. DOLANDIRICILIK DEĞİLDE CİNAYET VAR" DİYE CEVAP VERDİ.
Mersin’de bir şahıstan 108 bin liralık makaron alan, ardından adamı oyalayarak kaçan 3 kişi gözaltına alındı. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorusuna şüphelilerden biri, "Cinayet var, cinayet. Dolandırıcılık değil de cinayet var" diye cevap verdi.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giden V.U. isimli müşteki, 2 kişiyle 108 bin 500 liralık tütün makaron ticaretinde anlaştıklarını, şahısların malları getirdikleri kamyonete yüklediğini, yolda yemek yeme bahanesiyle kendisini oyalayarak kaçtıklarını, parasını alamadığı için dolandırdığını belirterek, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, PTS kayıtları ile olay yeri ve çevresinden elde ettiği güvenlik kameralarını tek tek izledi. Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin kullandığı aracı tespit eden ekipler, yaptığı detaylı incelemede şahısların M.Ç. ile F.K. olduğunu da belirledi. Ayrıca ekipler, makaron yükünün bulunduğu yere indirilmesini sağlayan kişinin de A.B. olduğunu tespit etti. Şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler, M.Ç. ve F.K.’yi Adıyaman’da, A.B.’yi ise Mersin’de gözaltına aldı.
"Dolandırıcılık değil de cinayet var"
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı. Emniyet çıkışı gazetecilerin “dolandırıcılık iddiasıyla ilgili ne söylemek istersiniz” sorusuna ilginç çıkış yapan şüphelilerden biri, "Cinayet var cinayet. Dolandırıcılık değil de cinayet var. 3 kişi ağır yaralı, yoğun bakımda" cevap verdi.
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