Dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan sanık yakalandı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan sanık yakalandı. Yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 2 ay 3 gün hapis cezası bulunan sanık yakalandı. Yakalanan sanık tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğünce hakkında yakalama kararı bulunan şahısların süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla yapılan titiz çalışmalar neticesinde hakkında 12 ayrı dolandırıcılık suçundan 16 yıl 2 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.T. ile hakkında tehdit suçundan 4 ay 11 gün hapis cezası bulunan Ü.E. ve hakkında tehdit ile hakaret suçundan 11 ay hapis cezası bulunan C.B., ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sanıklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
|Takımlar
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|P
|1. Beşiktaş
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|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
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|5
|10
|4. Adana Demirspor
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|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
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|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
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|3
|3
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|3
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|3
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|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
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|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Celta Vigo
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|3
|6
|8. Osasuna
|3
|6
|9. Real Sociedad
|3
|6
|10. Mallorca
|3
|4
|11. Almeria
|3
|4
|12. Rayo Vallecano
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0