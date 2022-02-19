banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Evinin elektriğini kendi üretiyor
Evinin elektriğini kendi üretiyor
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
İstifa öncesi başka işe girmek suç değil
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Hafta sonu hava güzel ama ya sonra?
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı
Kars’ta gerçeği aratmayan çığ tatbikatı

Dolandırıcılığın yeni yüzü ’komşu esnaf’ yalanı

Eskişehir’de esnaflara giderek ’komşu esnaftan’ geldiğini söyleyerek para bozdurma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli bir kişinin bu yöntemle çok sayıda olaya karıştığı öğrenilirken, bayiden hırsızlık yaptığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 19.02.2022, 10:51
Dolandırıcılığın yeni yüzü ’komşu esnaf’ yalanı

Eskişehir’de esnaflara giderek ’komşu esnaftan’ geldiğini söyleyerek para bozdurma bahanesiyle dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen şüpheli bir kişinin bu yöntemle çok sayıda olaya karıştığı öğrenilirken, bayiden hırsızlık yaptığı görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ve Atatürk Caddesi üzerinde çok sayıda esnaf aynı kişi tarafından dolandırıldı. Takım elbisesiyle marketlere giren bir şüpheli yakınlardaki esnaftan geldiğini belirterek, geçici geri getirmek üzere para isteyerek, ’dolandırıcılık’ suçunu gerçekleştiriyor. Girdiği işletmelere ’karşı dükkanda esnafım, dükkanda kimse yok. Bozuk para ver, geri getireceğim’ diyerek işletmelerden aldığı para sonrası kayıplara karışan şüpheli şahıs çevrede bulunan genellikle yoğun esnafı seçiyor. Genel olarak marketlerin yakınındaki döner restoranlarından geldiğini, 100 veya 200 liralık madeni paraya ihtiyaçları olduğunu belirten dolandırıcı, parayı az sonra getireceğini söyleyerek çalışanları kandırmaya çalışıyor. Cadde üzerindeki esnafa girip farklı bahanelerle toplu şekilde madeni para, cep telefonu veya farklı malzemeleri isteyen şüpheli, birçok kişiye mağduriyet yaşattı.

Kimliği belirlenemeyen şahsın marketlerden bozuk para isteyerek dolandırıcılık yaptığı ve bir bayiden de hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

“Lacivert takım elbiseli, kravatlı bir şekilde dolaşarak başkalarının isimlerini kullanıyor”

Atatürk Caddesi’nde döner restoranı işleten Kazım Doğru, dükkânlarının karşısında bulunan bir markete gelen dolandırıcının 100 lira alıp gittiğini belirtti. Kendi döner restoranlarının adını kullanarak marketten bozuk para istendiğini söyleyen Doğru, “Saat 10.30-11.00 civarında yan taraftaki markette çalışan bir arkadaş ‘Bozuk para almıştınız. Karşılığını verir misiniz?’ diyerek geldi. Bozuk para almadığımızı söylediğimde ‘Sizin adınızı kullanıyor.’ dedi. Öyle bir şey olsa ya kendim ya da çalışanlar gelir diye söyledim. Birisinin bizim adımızı kullanarak bozuk para aldığını tekrarladı gelen market çalışanı. Öbür markete gittiğinde durumu anlattım. Bizim adımızı kullanma ihtimallerine karşı uyardım. Marketteki çalışanlar sabah geldiğini ve 100 lira bozuk para getirdiğini söyledi. Bir daha gelirse haber vermesini söyledim. Sabah markette bütünlettiği 100 lira ile diğer markete gidiyor ve bizim adımızı kullanıyor. Dükkânda tekim yanıma para almadım hemen alıp geleceğim diyor. Bağlar bölgesindeki olayların güvenlik kamerası görüntülerine baktım. Aynı maske aynı takım elbise var. Lacivert takım elbiseli, kravatlı bir şekilde dolaşarak başkalarının isimlerini kullanarak esnafa zarar veriyor” dedi.

“Telefonu götürüp karşı dükkândaki personeline göstereceğini söyledi”

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda bir telefoncuda çalışan Bahar Çekim, şahsın ilk önce kendi dükkânlarına geldiğini ve karşıdaki döner restoranının sahibi olduğunu, personeline cep telefonu alacağını söylediğini belirtti. Şüphelinin gösterme bahanesiyle cep telefonuyla gitmek istediğini fakat kendisinin izin vermediğini belirten Çekim, “Sabah dükkânı açtım ve temizliği yapmıştım. Müşteri gibi gelerek telefon alacağını söyledi. Sıfır telefon istedi. Karşıdaki dükkândan geldiğini ve oranın sahibi olduğunu söyledi. Telefonları gösterdim. Fiyatını sordu. Daha sonra bozuk para sordu. Telefonu götürüp karşı dükkândaki personeline göstereceğini söyledi. Ben de izin vermedim. Israr etti, esnaf olduğu ve patronumu tanıdığını söyledi. Ben vermeyince telefonu çıktı gitti” ifadelerini kullandı.

“Bize gelip şarjlı vidalama aleti istemiş”

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı’nda ikinci el eşya satışı yapan Mustafa Çetintaş, aynı şahsın kendi dükkanlarına gelerek şarjlı vidalama aleti istediğini söyledi. Şüphelinin burada da karşıdaki komşudan geldiğini belirttiğini iddia eden Çetintaş, şu ifadeleri kullandı:

“Markette çalışan arkadaştan duydum. Karşı esnaftan gelip bozuk para istemiş. Marketteki arkadaşta esnaf olarak yardımcı olmak istemiş. Ben bütün halini getireceğim diyerek bozuk parayı alıp gidiyor. Daha sonra da bize gelip şarjlı vidalama aleti istemiş. Beraber çalıştığımız abiden istemiş. Abimiz ben seni tanımıyorum diyerek vermemiş. Buralarda böyle bir dolandırıcılık olayı olmaya başladı. Esnaf olarak hepimiz birbirimizle konuştuk. Artık daha dikkatliyiz. Bu şekilde dolandırıcılıkla daha önce karşılaşmamıştık. Birisi geldiğinde dikkat etsin tüm esnaf arkadaşlar.”

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 25 49
3. Başakşehir 25 43
4. Adana Demirspor 25 41
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Kasımpaşa 26 29
14. Galatasaray 25 29
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 24 49
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. Eyüpspor 23 41
5. Bandırmaspor 24 40
6. İstanbulspor 23 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 24 33
9. Boluspor 22 31
10. Keçiörengücü 24 31
11. Tuzlaspor 22 30
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 24 30
14. Menemen Belediyespor 24 28
15. Kocaelispor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Denizlispor 24 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 24 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 24 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 24 28
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 24 14