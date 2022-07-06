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Dolandırıcılığın böylesi

Kayseri’de taksicileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. ‘Hastamı çıkaracağım’ dediği taksicilerden para alıp kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Asayiş 06.07.2022, 11:59
Dolandırıcılığın böylesi

Kayseri’de taksicileri dolandıran şahsın yöntemi pes dedirtti. ‘Hastamı çıkaracağım’ dediği taksicilerden para alıp kayıplara karışan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelinin şaşkına çevirdiği dolandırıcılık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı

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