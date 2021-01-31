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Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı

İzmir’de bir şahıs, kuyumcudan 88 bin TL değerinde altın aldıktan sonra, parayı kuyumcunun banka hesabına göndererek altınları ve faturasını alarak oradan ayrıldı. Alışverişin ardından banka hesabındaki 88 bin TL’ye “dolandırıcılık şüphesi ile” bloke konulduğunu öğrenen kuyumcu ise hayatının şokunu yaşadı.

Asayiş 31.01.2021, 09:18
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Dolandırıcıların yeni oyunu bir kuyumcuyu daha yaktı

İzmir’de bir şahıs, kuyumcudan 88 bin TL değerinde altın aldıktan sonra, parayı kuyumcunun banka hesabına göndererek altınları ve faturasını alarak oradan ayrıldı. Alışverişin ardından banka hesabındaki 88 bin TL’ye “dolandırıcılık şüphesi ile” bloke konulduğunu öğrenen kuyumcu ise hayatının şokunu yaşadı.

Mersin’de 51 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu’nun başına gelen EFT ile dolandırıcılık olayının bir benzeri İzmir’de yaşandı. 8 Ocak günü Çağlar Arıcı’ya ait kuyumcuya gelen bir şahıs 88 bin TL değerinde altın aldı ve ödemeyi de bankadan para göndererek yaptı. Olaydan birkaç gün sonra bankaya parasını çekmeye giden Arıcı, hesabının bloke olduğunu öğrenince şaşkınlık yaşadı. Arıcı, olayın sebebini banka yetkililerine sorduğunda ‘dolandırıcılık şüphesi’ ile hesabının bloke olduğunu öğrendiğinde ise şoke oldu.

Kuyumcuya gelen ve 28 adet cumhuriyet altını almak istediğini söyleyen şahsın 88 bin TL tutan altın parasını banka hesabına göndermek istediğini söyleyen Arıcı, “Ben de şahsın kimlik fotokopisini aldım. Sonrasında hesabımı kontrol ettiğimde paranın yatmış olduğunu gördüm. Şahsın faturasını kestik, altınlarını da teslim ettik ve dükkandan ayrıldı. Günlerden cuma olduğu için bankaya gidemedim. Pazartesi günü bankaya gittiğimde ise paranın bloke olduğu söylendi. Paranın neden bloke olduğunu araştırmaya başladık. Banka yetkililerinden ‘dolandırıcılık şüphesi ile’ bloke olduğu bilgisini aldık. Kendi kendimize de ‘Bizim dolandırıcılık ile alakalı nasıl bir işlemimiz olabilir’ diye soruyorduk. Sonra anladık ki cuma günü yaptığımız satıştan dolayı hesaplarımız bloke olmuş” dedi.

Altın alan şahıs tarafından dolandırıldıklarını fark ettikleri anda güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Arıcı, “Bu olaydan birkaç gün sonra hemen dükkanımın yakınındaki bir bankada, bizi dolandıran şahsı gördüm ve hemen polisi aradım. Zaten karakoldaki memurların da olaydan haberi vardı. Polisler hemen gelip beni dolandıran şahsı aldılar. Karakolda ben ifade verdim, sonra beni dolandıran şahıs ifade verdi. Ben karakoldan çıktıktan 15 dakika sonra ise şahıs serbest bırakıldı. Neden bırakıldığını, ifadesinde ne dediğini bilmiyoruz. Fakat bu adamın dolandırıcılık yaptığı kamera görüntüleri ve ses kayıtları ile ortada ama sonuç bu” diyerek mağduriyetinin giderilmesini istedi.

“88 bin TL param dolandırıcılık şüphesi ile bankada duruyor”

Bankanın, hesabına uyguladığı bloke işlemine anlam veremediğini söyleyen Arıcı, “Banka konu ile alakalı bize hiçbir bilgi vermiyor. Madem ben dolandırıcıyım ve benim hesabıma bloke koydunuz savcılık soruşturma başlatsın veya polisler ifademi alsın ama o da yok. Burada asıl sıkıntının bankada olduğunu düşünüyorum, çünkü gerçekten dolandırıcı olan kişiye 88 bin TL gibi bir işlemi yaptırıp, benim gibi yıllardır esnaflık yapan bir kişinin ticari kariyerine leke sürüyorlar. Yani şu anda benim 88 bin TL param dolandırıcılık şüphesi ile bankada duruyor” dedi.

Şahsın serbest olduğunu ve hiçbir şekilde aranmasının olmadığı belirten Arıcı, kendisi gibi onlarca kuyumcuyu da dolandırabileceğini söyleyerek, “Şahsın dolandırdığı kişi sayısı gün geçtikçe artıyor. Sebebi ise yakalandıkça serbest bırakılması. Biz kuyumcuların yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz” diyerek yetkililerden yardım istedi.
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