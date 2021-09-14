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Dolandırıcıların bu seferki adresi Yozgat Şehir Hastanesi oldu

Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya kalkan vurguncuların bu kez şehir hastanelerinin isimlerini kullanarak dolandırıyor.

Asayiş 14.09.2021, 14:59
Dolandırıcıların bu seferki adresi Yozgat Şehir Hastanesi oldu

Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya kalkan vurguncuların bu kez şehir hastanelerinin isimlerini kullanarak dolandırıyor.

Yozgat’ta dolandırıcılar bu kez polis ve savcı ismini değil Yozgat Şehir Hastanesinin ismini kullanarak dolandırdı. Dolandırıcılar Yozgat Şehir Hastanesine personel alımı olduğunu duyurarak vatandaşların telefonlarına attıkları mesajlarla 200 başvuru ücreti talep etti. Dolandırıcıların ağına düşen yaklaşık 50 kişi, 200 lirayı EFT ve banka yoluyla istenilen hesaba yatırdı. Olaydan haberdar olan Yozgat Şehir Hastanesi yönetimi de vatandaşları dolandırıcıların oyununa kanmamaları konusunda uyardı. Mağdur vatandaşların ise dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, kamu-özel ortaklılığıyla çalışan bir hastane olduklarını belirterek, “Hastaneye kadrolu alımlar KPSS ile Sağlık Bakanlığı tarafından şirkete alımlarda ise müracaatlar şahsen yapılıyor. Son günlerde personel alımıyla ilgili yapılan dolandırıcılık olaylarına karşı da vatandaşlarımızı uyardık, bu tür dolandırıcılık olaylarına itibar etmemelerini ve güvenmemelerini istiyoruz” dedi.

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