banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Squid Game kripto parası uçtu gitti! Büyük vurgun!
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Aşı olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne çıkartıldı
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Cenk Tosun 7 ay sonra sahalara dönüyor
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!
Aşı karşıtı Fatih Erbakan karantinaya alındı!

Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor

Erzurum’da dolandırıcılar internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri Avukat Esra Yılmaz’ın adını kullanarak tehdit ettikten sonra paralarını alarak kayıplara karışıyor. Her gün onlarca kişiyi dolandıran çete üyeleri, avukatı da canından bezdirdi. Özellikle her defasında kendi ismini kullanan dolandırıcılardan usanan Yılmaz, ismini değiştirmeyi dahi düşünüyor.

Asayiş 02.11.2021, 10:09
Dolandırıcılardan bıkan avukat, çözümü ismini değiştirmekte arıyor

Erzurum’da dolandırıcılar internet üzerinden ürün sipariş eden ve ürününü kargodan teslim almayan kişileri Avukat Esra Yılmaz’ın adını kullanarak tehdit ettikten sonra paralarını alarak kayıplara karışıyor. Her gün onlarca kişiyi dolandıran çete üyeleri, avukatı da canından bezdirdi. Özellikle her defasında kendi ismini kullanan dolandırıcılardan usanan Yılmaz, ismini değiştirmeyi dahi düşünüyor.

Erzurum’da yaşayan 16 yıllık Avukat Esra Yılmaz’ın başı yaklaşık 5 aydır dolandırıcılarla dertte. Dolandırıcılar bu kez internetten ürün siparişi veren ve daha sonra o ürünü iptal ettiren ya da kargodan ürünü teslim almayan kişileri tuzağına düşürüyor. Avukat Yılmaz’ın ismini kullanarak müşterileri ‘senin yüzünden şirketimiz battı, paramızı ver’ şeklinde tehdit eden dolandırıcılar, parayı aldıktan sonra ise ortadan kayboluyor. Her gün onlarca mağdurun kendisini arayarak suçladığını söyleyen Avukat Yılmaz, savcılığa şikayette bulundu.

“Vatandaşları tehdit ediyorlar”

Dolandırıcıların vatandaşlara kargoyu almak zorundasınız yoksa icra takibi başlatacağız dediklerini ifade eden Yılmaz, “16 yıllık meslek hayatımda bu sene çok büyük bir sıkıntıya maruz kaldım. Yaklaşık 5-6 aydır sürekli vatandaşlar beni arıyorlar. Bana Avukat Esra Yılmaz’ın kendilerini aradığını söylüyorlar. Öncesinde bir kargo siparişi verdiklerini daha sonra iptal ettiklerini ifade ediyorlar. Avukat olarak kendini tanıtan kişi de vatandaşlara bu kargoyu almak zorundasın yoksa hakkında icra takibi yapılacak. Avukat ağzıyla da söylemiyorlar. Vatandaşlara hakaret ederek yapıyorlar. Vatandaşlar da nasıl oluyorsa internette arama motoruna Avukat Esra Yılmaz yazınca beni buluyorlar ve beni arıyorlar” dedi.

“Türkiye genelinde 20’den fazla Avukat Esra Yılmaz var”

Yılmaz, isminin ve soy isminin Türkiye’de yaygın olduğu için dolandırıcıların bu ismi tercih ettiğini belirterek, “Erzurum Barosuna kayıtlı 1 avukat arkadaşımız var benimle aynı isimde. Yine staj yapan bir arkadaşımız daha var. Zannediyorum Esra isminin ve Yılmaz soy isminin çok yaygın olmasından dolayı bu kişiler benim ismimi kullanıyorlar. İçerisinde bir kargo şirketi çalışanın da olduğu bir şebeke olduklarını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“O kadar bunalttılar ki ismimin başına Eyşan ismini alacağım”

Savcılığa şikayette bulunduğunu ve yakın zamanda isim değişikliği için mahkemeye başvuracağını da aktaran Yılmaz, “Beni günde en az 5-6 kişi arıyor. Siz bizi aradınız tehdit ettiniz diyorlar. Bizden para talep ettiniz diyorlar. Hayır ben değilim diyorum. Artık olayın hikayesini biliyorum. Savcılığa şikayette bulundum. Soruşturma devam ediyor. Aynı zamanda Asliye Hukuk Mahkemesine bir isim tashihi davası açmayı düşünüyorum. İsmim Esra Yılmaz ama başına Eyşan ismini de ekletmek istiyorum. Eyşan ismi az kullanıldığı için onu tercih edeceğim. Bu kişilerden nasıl kurtulacağım, bilmiyorum. Çok rahatsızım. Gerçekten dolandırıcılardan bunaldım. Vatandaşlara da uyarım, bu dolandırıcılara itibar etmeyin” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6