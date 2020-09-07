Dolandırıcı polisten kaçarken cebindeki dolarları etrafa saçtı

Esenler’de ucuza dolar satma vaadiyle dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu bir kişi yakalandı. Şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine yapılan ihbara göre, 30 Ağustos tarihinde Esenler’de bir kişi kendisine düşük kurdan dolar satacağını söyleyen bir yabancı uyruklu ile buluştu. Şahıs, bu kişiden 5 bin Dolar aldı. Bir süre sonra elindeki Dolarların sahte olduğunu fark eden şahıs, durumu polise bildirdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Polis şüpheliyi suçüstünde gördü, kovalamaca başladı

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürerken, şüphelinin önceden 5 bin dolarını dolandırdığı kişinin yeğeniyle irtibat halinde oldukları ve bu kez de ona sahte dolar satmayı planladığı öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 1 Eylül günü Bahçelievler Adnan Kahveci Caddesi üzerinde beklemeye başladı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen şahıs sahte dolarları sattığı esnada polis ekiplerince yakalanmak istedi ancak ilk anda kaçmaya başardı. Bunun üzerine şüpheli ve polisler arasında kovalamaca başladı.

Dolandırıcı yakalandı

Polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca sürerken, şüpheli önce elindeki sahte dolar dolu poşeti yere fırlattı. Yabancı uyruklu şahıs daha sonra cebindeki gerçek dolarları da etrafa saçarak kaçmaya devam etti. Kovalamaca sonunda isminin Muhammed A. olduğu öğrenilen şahıs kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Mahkemece tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yabancı uyruklu Muhammed A., adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kovalamaca kameraya böyle yansıdı

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin polisten kaçtığı ve vatandaşların olan biteni şaşkınlıkla izlediği anlar görüldü.