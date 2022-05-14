Dolandırdıkları paraları dalga geçerek sayan pişkin tefecilerin görüntüleri ortaya çıktı

Başkent’te kilometresi yüksek otomobillerin göstergesiyle oynama yaptıktan sonra satıp ellerine geçen paralarda da tefecilik yapan “İleriler” isimli suç örgütüne ait pes dedirten bir video ortaya çıktı. Görüntülerde, 450 kişiyi dolandıran suç çetesinin elde ettikleri paraları alay ederek saydıkları görüldü.

Kurdukları 13 paravan şirket üzerinden tefecilik yapan ve kilometresi oynanmış 211 aracı satarak 450 kişiyi dolandıran İleriler adlı suç çetesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çökertilmişti. Operasyonun ardından suç çetesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Örgütün üyelerinden Cem İ.’nin dolandırdıkları paraları sayarken sergilediği alaycı tavrı pes dedirtti. Cem İ.’nin paraları sayarken parmakları ıslatmak için diğer örgüt üyesi Durmuş Ö’nün dilini kullanması da görüntülere yansırken, pişkin dolandırıcıların başka bir kişiyi daha dolandırma hazırlığında olduğu telefon görüşmesine ait sesler de dikkatleri çekti.