Döküm alanı dışına moloz döken sürücüye ceza yağdı

Arnavutköy’de molozu döküm alanı dışına döken sürücü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsa toplam 819 bin 909 lira para cezası uygulandı.

Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde bir sürücü, döküm alanı dışına moloz döktüğü görüntülerle gündeme gelmişti. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, döküm alanı dışına moloz döken iş makinası sürücüsünün T.G. olduğunu tespit etti. Şahıs, sivil trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sürücü hakkında "çadır/branda takmamak" suçundan 909 lira, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta görevlileri ile yapılan görüşmede döküm alanı dışına kaçak döküm yapılması nedeniyle Çevre Kanunu’na istinaden 819 bin lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.