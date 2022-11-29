Doktorun burnunu kıran zanlı adliyede

Şanlıurfa’da hastane acil servisindeki doktora saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, acil serviste nöbetçi olan Doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine hasta yakını H.D., Doktor Hagi’ye yumruklu saldırıda bulundu. Güvenlik görevlileri tarafından sonlandırılan kavgada saldırgan gözaltına alındı. Aldığı yumruk darbesiyle burnu kırılan doktor, acil serviste yapılan ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burnu kırılan doktorun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde sıra yüzünden çıkan tartışmada Acil Tıp Uzmanı Dr. Orhan Hagi’nin hasta yakınlarının saldırısında yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Darbe alarak yaralanan doktorumuza, olay yerinde sağlıkçı arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılmıştır ve doktorumuzun tedavisi devam etmektedir. Saldırının faili gözaltına alınmış olup, olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.