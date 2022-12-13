Doktoru yaralayan kadına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Başkent’te bulunan bir sağlık kuruluşunda, tartıştığı doktoru yaralayan ve 2 hemşireye hakaret ettiği iddia edilen Jale K. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara’daki aile sağlık merkezinde bir doktoru yaralayan ve kendisine müdahale etmek isteyen 2 hemşireye hakaret ettiği iddia edilen Jale K. ile annesi F.K., reçete yazdırmak için Keçiören’deki bir sağlık merkezine gitti. Doktor Mervenur Demir, F.K.’nin sistem üzerinden ilişkisi kesildiği için reçete yazamayacağını söyledi. Söylem üzerine doktor ile annesinin arasına giren şüpheli Jale K., bağırarak, "Siz nasıl anneme ilaç yazmazsınız? İlaç yazmak zorundasınız" dedi. Masanın arkasına geçen şüpheli Jale K., Dr. Demir’i iteleyerek yaralanmasına neden oldu. İddianamede tanık olarak beyanına yer verilen N.U., tartışma esnasında şüpheli Jale K.’nin, Dr. Demir’in masasının arkasına geçerek üzerine yürüdüğünü, sağlık görevlileri B.D. ve N.K.’nin de engel olmak istediğini söyledi. N.U., uyarılara rağmen sakinleşmeyen şüphelinin, Demir’i iteledikten sonra diğer sağlık görevlilerine söz konusu tehdit ve hakaret içeren ifadeleri kullandığını iddia etti.

Savunma yapan şüpheli Jale K. ise annesinin ilaç yazdırmak için doktorun yanına gittiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Doktor hanım, anneme, ’Doktor değiştirmişsiniz, ilacı yazmıyorum. Başka doktora gidebilirsiniz’ dedi. Ben de odaya girerek doktorların izinli olduğu halde ilaç yazabileceği bilgisini Sağlık Bakanlığından öğrendiğimi söyledim. Doktora herhangi bir tehdit ve hakaret içeren ifadem olmadı."

15 yıla kadar hapis istemi

Şüphelinin, müştekilere yönelik "kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlere hakaret", "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarını işlediğinin belirtildiği iddianamede, tayin edilecek cezanın Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu gereği yarı oranda artırılması talep edildi. Şüpheli Jale K.’nin 4 yıl 10 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.