Doktoru darp eden şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Doktor Ebru Ergin Bakar’ın darp edilmesi olayı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Yenimahalle Semt Polikliniği’nde görevli Doktor Ebru Ergin Bakar’ın darp edilmesi olayında şüpheli Feray Y.’nin ifadesi alındı. İfade işleminin ardından da şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Doktor tarafından bağırılarak odadan kovulduğunu söyleyen Feray Y. ifadesinde, “Ben odaya dahi girmemiştim, kapısının önünde duruyordum. Ancak doktor böyle bağırınca ani refleksle korkup hemen dışarı çıktım” dedi.

Sırası gelmesine rağmen muayene edilmediğini öne süren Feray Y., “Kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Benim ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyesiyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bu esnada odada bulunan güvenlik görevlisi beni dışarı çıkardı. Polisler gelince birlikte karakola gittik, bana bağırıp çağıran, üzerime saldırıp ellerimi yaralayan, görevini yapmayan ve kötüye kullanan, ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

"Neye uğradığımı şaşırdım"

Doktor Ebru Ergin Bakar ise hastanın psikiyatri raporu olduğunu ve bu raporla birlikte ilaçları yazacağını söylediğini belirterek, “Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y.’nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar” şeklinde konuştu.