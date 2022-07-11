Doktorla tartıştı, araya giren ebe ve hemşireyi darp etti

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde doktorla tartışma yaşayan hasta yakını, tartışmanın sonlanması için araya girmeye çalışan hemşire ve ebeyi darp etti. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şiddet eylemenin sonuna kadar takipçisi olacakları ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğinde meydana gelen olayda, hasta yakını doktorla tartışmaya başladı. Bu esnada tartışmanın büyümesini önlemek ve sonlanmasını sağlamak için araya girmeye çalışan hemşire ve ebe hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanede bulunan güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile son bulan olaya ilişkin sağlık çalışanları, hasta yakınından şikayetçi oldu. Daha sonrasında polis ekiplerince karakola götürülen hasta yakını ile sağlık çalışanlarının ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Sağlık Müdürlüğünden açıklama

Sağlık çalışanlarının darp edilmesine ilişkin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza yönelik sebebi ne olursa olsun asla kabul edemeyeceğimiz sözlü ve fiili şiddet olaylarının yaşanmasını üzülerek takip ediyoruz. Son olarak SEAH Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kliniğimizde iki sağlık çalışanımızın hasta yakınları tarafından darp edilmesini de esefle kınıyoruz. İşi insanlara şifa dağıtmak olan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin sonuna kadar takipçisiyiz” ifadelerine yer verildi.