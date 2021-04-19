Doktordan uygulama yapan polislere çay ve kek ikramı

Aksaray’da görev yapan doktor evinin önündeki kavşakta uygulama yapan polis memurlarına çay ve kek ikramında bulundu.

Aksaray’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelindeki kavşaklarda geniş çaplı uygulamalar yapılıyor. Uygulama noktalarında bekleyen polis ekipleri tüm araç ve yayaları durdurarak sorgulama yaparken, Nevşehir Caddesi üzerinde bir apartmanda oturan doktor polis memurlarını görünce çay ve kek pişirip onlara ikramda bulundu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doktor Cengizhan Kılıçaslan elindeki termos ve kek poşetiyle tüm polis memurlarına giderek kendi elleriyle çaylarını doldurdu.