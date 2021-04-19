banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
Dolar, Euro ve altın yine zirvede!
Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
Usta oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin
Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Doktordan uygulama yapan polislere çay ve kek ikramı

Aksaray’da görev yapan doktor evinin önündeki kavşakta uygulama yapan polis memurlarına çay ve kek ikramında bulundu.

Asayiş 19.04.2021, 00:10
4
Doktordan uygulama yapan polislere çay ve kek ikramı

Aksaray’da görev yapan doktor evinin önündeki kavşakta uygulama yapan polis memurlarına çay ve kek ikramında bulundu.

Aksaray’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kent genelindeki kavşaklarda geniş çaplı uygulamalar yapılıyor. Uygulama noktalarında bekleyen polis ekipleri tüm araç ve yayaları durdurarak sorgulama yaparken, Nevşehir Caddesi üzerinde bir apartmanda oturan doktor polis memurlarını görünce çay ve kek pişirip onlara ikramda bulundu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Doktor Cengizhan Kılıçaslan elindeki termos ve kek poşetiyle tüm polis memurlarına giderek kendi elleriyle çaylarını doldurdu.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
hafif yağmur