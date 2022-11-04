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Doktora ve hemşireye saldıran şahıs tutuklandı
Küçükçekmece’de Sağlık Ocağına görevli doktora ve hemşireye yönelik saldırıda bulunan şüpheli ‘Kamu görevlisine karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
Asayiş 04.11.2022, 16:57
Küçükçekmece’de Sağlık Ocağına görevli doktora ve hemşireye yönelik saldırıda bulunan şüpheli ‘Kamu görevlisine karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.
İstanbul Küçükçekmece’de 3 Kasım 2022 tarihinde 15 Nolu Sağlık Ocağında görevli doktor Bilgehan Yüksel ve hemşire Nebahat Bekçi’ye yönelik saldırı eyleminde bulunan şüpheli H.H.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli H.H.G. Sulh Ceza Hakimliğince ‘Kamu görevlisine karşı kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.