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Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı
Kayseri’nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görevli nöroloji doktorunu tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 15.06.2021, 18:50
Kayseri’nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi’nde görevli nöroloji doktorunu tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.’nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Doktor Erdal Kurt yaralanırken, şüpheli M.G. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden Doktor Kurt’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.