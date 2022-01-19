banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!

Doktora saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ilk celsede jet karar

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Velit Çelebi’ye saldırdığı iddiasıyla yargılanmasına başlanan Mehmet Saib Ergör hakkında mahkeme heyeti ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme sanık Ergör’ün 11 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ancak verilen kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Öte yandan sanığın tutukluluk hali de kararla birlikte sonlandı.

Asayiş 19.01.2022, 11:18
Doktora saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında ilk celsede jet karar

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Velit Çelebi’ye saldırdığı iddiasıyla yargılanmasına başlanan Mehmet Saib Ergör hakkında mahkeme heyeti ilk celsede kararını açıkladı. Mahkeme sanık Ergör’ün 11 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti ancak verilen kararda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Öte yandan sanığın tutukluluk hali de kararla birlikte sonlandı.

Avcılar’da Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Velit Çelebi’ye saldırdığı iddiasıyla yargılanmasına başlanan Mehmet Saib Ergör hakkında mahkeme heyeti ilk celsede kararını açıkladı. Küçükçekmece 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör SEGBİS sistemi ile bağlandı. Öte yandan müşteki doktor Velit Çelebi ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

“Ben doktorlara saygılı bir insanım”

Duruşmada savunması sorulan tutuklu sanık Mehmet Saib Ergör eşinin annesi ve babası ile korona virüs aşısı yaptırmak için olay günü Aile Sağlığı Merkezi’ne gittiklerini söyleyerek, “Randevu saati gelmesine rağmen beklememiz söylendi. Önce hemşirelerle görüşüp bekleyemeyeceğimizi söyledim. Ardından müşteki doktor ile görüştüm. Kayınpederimin Alzheimer hastası olduğunu söyledim. Randevu saatinin 12.30 olduğunu hatırlattım. Müşteki bana randevu sistemi ile kendi sistemlerinin farklı olduğunu söyledi ve ‘bekleyeceksiniz kardeşim’ diye hitap etti. Ben ‘lütfen konuşmalarınıza dikkat edin’ dedim. O esnada bana müşteki tarafından bir temas oldu. Bende dokunmamasını söyledim. Kayınvalidem müdahale ederek müştekiye hitaben ‘belki bizi bekletmez aşımızı yapar’ dedi. Bunun üzerine müşteki doktor kayınvalideme ‘işinize gelirse bekleyin saat 13:00’de yapacağız’ dedi. Ayrıca 6 kişinin tamamı gelmez ise aşıyı yapmama durumlarının da olduğunu söyledi. Ben kendisine bu bilgilendirmeyi az önce yapmadığı söyledim. Bize hitaben ‘defolun gidin’ dedi. Düzgün konuşmasını söyleyince elindeki kağıtları fırlatarak ‘ne yapacaksın ulan’ dedi. Aile bireylerimin bulunduğu ortamda bu şekilde muameleye maruz kaldığım için kendime hakim olamadım ve müştekiye vurdum. Ben doktorlara saygılı bir insanım. Huzurda Velit Bey’den özür diliyorum. Ben müştekiye hitaben ‘geri zekalılar, böyle bir sistem mi olur’ demedim. O cümleyi randevu sistemine söyledim” şeklinde savunma yaptı.

“Kafamın sol tarafına yumruk darbesi aldım”

Müşteki doktor Velit Çelebi ise duruşmadaki beyanında olay günü sanığın bir hemşireye yüksek sesle ‘geri zekalı aşımı yapacaksın’ dediğini belirterek “Dışarı çıkarak şahsı sakinleştirmeye çalıştım ama sakinleşmedi. Kendisine beklemesi gerektiğini, öğle arası olduğunu ve 6 kişi tamamlanmazsa aşı açamadığımızı söyledim. Bize hitaben ‘geri zekalılar böyle sistem mi olur’ demeye devam etti. Ben kendisine fiziki müdahalede bulunmadım. Ben kendimi korumaya çalıştım. Kafamın sol tarafına yumruk darbesi aldım” şeklinde konuştu. Mahkeme, müşteki beyanının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme sanığın ’kasten yaralama’ suçundan 11 bin 250 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi ancak verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Öte yandan sanığın ’kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret’ suçundan ise beraatine karar verildi. Mahkeme verilen kararla birlikte sanığın tahliyesine de hükmetti.

"Daha caydırıcı cezalar istiyoruz"

Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin konuşan müşteki doktor Çelebi, “Senenin son gününde bir şiddet olayına maruz kalmıştım. Bugün mahkememiz oldu. Sanık tutuklu şekilde yargılanıyordu. Bugün beraat etti. Para cezası aldı. Para cezası da ertelendi. Açıkçası daha caydırıcı cezalar istiyoruz. İçerde yalan söylediğimizi söylediler. Olayı farklı anlattılar. Biz bunlara itiraz edeceğiz. İnşallah adaletin yerini bulacağına inanıyorum” dedi.

Müşteki avukatı Hatice Gülümser Uğurlu ise sanığın para cezası aldığını söyleyerek, “Gerçi bu ceza ertelendi şimdilik. Caydırıcılık açısında tutuklamanın çıkması bu dosyada daha iyi bir sonuç oldu. Tutuklamanın sağlıkta şiddeti engellemek adına daha iyi sonuç verdiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İddianameden

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Avcılar’da 31 Aralık 2021’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede müşteki Velit Çelebi’nin olay tarihinde 13 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde hekim olarak görev yaptığı belirtilmişti. İddianamede sanık Mehmet Saib Ergör’ün yakınları ile birlikte aşı yaptırmak için müşteki doktorun çalıştığı aile sağlığı merkezine gittiği, burada aşı uygulama zamanına ilişkin sağlık çalışanları ile tartıştığı aktarılmıştı. Sanık Ergör’ün kendisini uyaran müşteki doktora “Geri zekalılar, nasıl sisteminiz var” şeklinde hakarette bulunduğu iddianamede ifade edilmişti. Tartışmanın devamında Mehmet Saib Ergör’ün doktor Velit Çelebi’nin üzerine yürüdüğü ve 6 kez baş bölgesine yumruk attığı da iddianamede yer almıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen rapora göre doktor Çelebi’nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaralandığının tespitine yer verilmişti. İddianamede Mehmet Saib Ergör’ün ‘kamu görevlisini yaralama’ ve ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından 1 yıl 8 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11