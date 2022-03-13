Doktora önce yumruk attı, ardından bıçak çekti

İzmir’de Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’ne eşiyle birlikte bebeğini getiren şahıs, iddiaya göre doktora bağırıp hakaretler savurduktan sonra önce yumruk attı, ardından bıçak çekti. Şüpheli olay sonrası kaçarken, doktor saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay, sabah saatlerinde Konak ilçesinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte hastanenin Çocuk Acil Servisi’ne bebeğini getiren S.K., işlemlerin ardından hastanenin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servisi’ne sevk edildi. Servisin bulunduğu kata gelen ve burada görevli Asistan Doktor Emre A.’nın odasının kapısını yumruklamaya başlayan S.K., kapıyı açan doktora “Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz?” dedi. Doktor Emre A.’nın “Evet, ben bakıyorum. Bebeğinizin filmini gördüm, notunu kapatacağım” demesi üzerine “Sen benimle böyle konuşmazsın” diyen S.K., bağırıp küfürler savurmaya başladı. Bunun üzerine Doktor Emre A. kapıyı kapatıp odasına girmesine rağmen kapıyı yumruklamaya ve küfür etmeye devam eden S.K.’nın bu eylemi karşısında doktor Emre A. odanın kapısını açıp “Ne diyorsun sen?” dedi. Şahıs Emre A.’ya önce yumruk attı, çıkan arbede de bıçak çekti. Serviste bulunan sağlık çalışanlarının ve vatandaşların araya girmesinin ardından saldırgan S.K. bebeğini de alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edilirken, Doktor Emre A. saldırgandan şikayetçi oldu.

Korku dolu anları anlattı

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Asistan Doktor Emre A., “Hastanın odamın kapısını yumruklaması üzerine kapıyı açtım ve ’Ne oluyor?’ dedim. S.K., ’Çocuğuma siz mi bakıyorsunuz?’ diye yüksek bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Ben ise, ’Evet, bebeğinizin filmini gördüm. Notunu kapatacağım’ demem üzerine ’Sen benimle böyle konuşmazsın’ deyip bağırdı ve küfürler etti. Ben de odamın kapısını kapatıp içeriye girdim. Tekrardan odamın kapısını yumruklamaya başlayınca kapıyı açtım ve ’Ne diyorsun sen?’ dediğimde S.K. yüzüme yumruk attı. Aramızda çıkan arbede esnasında da bıçak çekti. Buradaki insanlar araya girdi. Ben de olay büyümesin diye yoğun bakım tarafına geçtim” dedi.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.