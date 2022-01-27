Doktor Zeynep Erdoğan’ın katili hakim karşısında

Ankara’da 9 aylık eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan’ı öldüren Mehmet Erdoğan’ın yargılanmasına başlandı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Erdoğan, Zeynep Erdoğan’ın annesi, babası ve ilk eşinden olan oğlu A.A. duruşma salonunda hazır bulundu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşanan olayda Zeynep Erdoğan, eşi Mehmet Erdoğan tarafından aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürmüştü. Eşini öldüren sanık, cinayeti işlemeden önce de Zeynep Erdoğan’ın ilk eşinden olan oğlu A.A.’yı döverek evin deposuna elleri bağlı bir şekilde kilitlemişti. Olay sonrası tutuklanan Mehmet Erdoğan hakkında ‘eşi kasten öldürmek’, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanık hakkındaki iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşmada savunma yapan Mehmet Erdoğan, olayın yaşandığı gün eşinin kendisini aldattığını söylediğini ve bu durum sonrası kendini kaybedip cinayet işlediğini anlattı. Sanık, maktulün oğlunu ise annesini o halde görmesini istemediği için depoya kilitlediğini söyledi.

Annem güçlü bir kadındı

Annesinden sürekli para aldığını ve geri vermediğini söyleyen maktul Zeynep Erdoğan’ın oğlu A.A. ise, “Annem bu adamdan kurtulmak için şikayetçi olup boşanma davası açmıştı. Ancak annemi sürekli rahatsız edip şikayetinden vazgeçirmişti. Annemi maddi olarak kullanmaya devam etti. Evde çalındı diye bildiğimiz altınları da kendisi aldığını söyledi. Annem, evden göndermek istediği için Mehmet Erdoğan’la hiç konuşmuyordu. O en alt katta, annem orta ben de en üst katta yatıyordum. Gece saat 02.00’a kadar uyanıktım. Sonra saati hatırlamıyorum ama başına vurulunca uyandım. Sürekli ‘annenin çantası nerede’ diye soruyordu. Kesinlikle annemi uykudayken öldürdü. Çünkü annem kendisini koruyabilecek kadar güçlü bir kadındı” dedi.

Dava dosyasında yer alan tanıkların da dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Nisan tarihine erteledi.