Doktor kontrolüne gitti, 6 gündür kayıp

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evinden ’doktor kontrolüne gidiyorum’ diye çıkan adamdan 6 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, 25 Şubat günü Devecikonağı Mahallesi’ndeki evinden ’Bursa’ya doktor kontrolüne gidiyorum’ diyerek çıkan Fikret Çalışkan’dan (48) yakınları bir daha haber alamadı. Olayın üzerinden 48 saat geçmesi üzerine Çalışkan’ın hayatından endişe eden ailesi jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine Çalışkan’ı bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Fikret Çalışkan’ın hayatından endişe eden eşi Mürüvet Çalışkan, "Ben yakınlarımı ziyaret için Sinop’a gitmiştim, şubat ayının 24’ünde dönüş bileti aldım. Gece yolculuk yaptığım için 25’i sabahı Mustafakemalpaşa’ya geldim. Devecikonağı’na vardığımda eşimin eşyalarını alıp Bursa’ya doktor kontrolüne gittiğini öğrendim. Eşim geçen yaz boğazından ameliyat olduğu için arada kontrole giderdi. Öğle saatlerinde kendisi aradım, muayenenin öğleden sonraya kaldığını belirtti. Daha sonra akşam 19.30’da tekrar aradım, bu sefer de ’akşam gelmeyeceğim’ dedi kapattı telefonu. Sabah uyanınca ne zaman gelir? Kahvaltıya yetişir mi diye tekrar aradım ama telefon kapalıydı. O andan bu zamana kadar da kendisine ulaşamadım. Devecikonağı jandarma ve ilçe jandarma ekiplerine durumu bildirdik. Bursa’da kız kardeşi var ama ona da gitmemiş. Hastane ile görüştük orada da kaydının olmadığını belirttiler. Eşimin durumundan endişe ediyorum. Bir an önce kendisinin bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.