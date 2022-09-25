Doktor cinnetinin görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep’te aralarında borç anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik’i (45) tabancayla vurarak öldürüp 2 kuzenini de yaraladığı iddia edilen Kadın Doğum Doktoru Bekir Çelik’in olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay 10 Mayıs 2022 de İncilipınar Mahallesi Gazimuhtar Bulvarı Doktorlar Sitesinde meydana geldi. Borç sebebiyle husumet bulunan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik’i (45) tabancayla vurarak öldürüp 2 kuzenini de yaraladığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcısı tarafından iddianame hazırlanırken, olay anına ait güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Olay günü Doktor Bekir Çelik ile kuzenleri Mehmet Çelik ve Enes Çelik arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuzenleri tarafından darp edilen Çelik’in vücudunda kırıklar oluşurken omuzundaki çantayı alan 2 zanlı olay yerinde kaçtılar. Ardından abileri Muhammed Alaattin Çelik’ in yanına giderek yaşanan tartışmayı anlatan Çelik kardeşler, 15 dakika sonra ellerinde palalarla olay yerine tekrar geri döndü. Muayenehanesi önünde yaralı bir şekilde ambulans bekleyen doktor Bekir Çelik, pala ile saldıran gurubun hamlesinde son anda kurtuldu.

Silahına davranan Çelik, kendisine pala ile saldıran M. Alaattin Çelik’i başından vurdu. Bu sırada olay yerinde kaçmaya çalışan kuzenlerine de ateş ederek yaraladı. Çelik olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim oldu. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrasında tutuklanan Çelik ile ilgili iddianame hazırlandı.

Müebbet hapis cezası istendi

Kasten adam öldürme ve yaralama suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanması istenen Çelik, savcılık ifadesinde, ’’Mehmet ve Enes isimli şahıslar ile olay günü doktorlar sitesinde bulunan muayenehaneden çıkarken karşılaştık. Mehmet Çelik ve Enes Çelik’i yanıma gelerek bana saldırdılar. Tekme atarak ve elleri ile vurarak darp ettiler, gömleğim parçalandı. Yüzüm ve dudağım kanadı. Şahıslar omuzunda takılı bulunan çantayı çekip alarak uzaklaştılar. 112’yi arayarak yardım istedim. Site güvenliğine indiğim sırada sağ tarafta Enes Çelik’i sol tarafta Mehmet Çelik’i gördüm. Alaattin Çelik elinde bulunan pala ile üzerime saldırdı. Elimde silahım olmasına rağmen üzerime gelmeye devam etti. Bunun üzerine Alaattin’in ayaklarına doğru bir el ateş ettim. Bu sırada Enes ve Mehmet’in de üzerine doğru geldiler. Bunun üzerine şahısları korkutmak için rastgele bir kaç el daha ateş ettim. Daha sonra olay yerine gelen polis memurlarına silahını teslim ettim’’ dedi.

’’Silah var gitmeyin’’

Yaşanan olayda yaralanan Enes Çelik ise ifadesinde, ’’Olay günü bebek bezi almak için doktorlar sitesine gittim. Bu esnada Bekir Çelik’i gördüm. Tartışma arbedeye dönüştü. Çevrede bulunanlar ve olay yerinde bulunan abim Mehmet Çelik ayırmaya çalıştı. Olay yerinde bulunan Bekir Çelik’e ait çantayı abim Mehmet Çelik’in olduğunu düşünerek aldım. Ardından kardeşim olan Alaattin Çelik’in yakınlarda bulunan iş yerine gittik. Alaattin Çelik’e durumu anlattık. Alaattin Çelik duruma sinirlenerek dükkandan bıçağı alıp yürüyerek Doktorlar Sitesine doğru gitmeye başladı. Alaattin’e "yapma silahı var gitmeyelim" dedim. Ancak Alaattin’in beni dinlemedi. Bekir Çelik’in sitenin girişinde ambulans beklerken bulduk. Bizi görünce silahını hazırladı. Abim Alaattin, Bekir’in üzerine doğru gitti. Bekir’in silah bulunan eline hamle yaptığı sırada kayarak düştü. Bekir’in abime ateş etti. Daha sonra bana doğrultarak 1 el ateş ederek karnımdan yaraladı. Abim olan Mehmet Çelik’e de iki el ateş etti. Mehmet Çelik’in de kolundan yaralandı. Arkasını dönerek olay yerinden kaçmak isterken Bekir’in bir el daha kendisine doğru ateş etti ve oda sağ bacağından yaralanarak yere düştü" şeklinde konuştu.

Müşteki şüpheli Mehmet Çelik ifadesi

Müşteki şüpheli Mehmet Çelik’in alınan ifadesinde, "Bekir Çelik ile aramızda husumet vardı. Olay günü doktorlar sitesine gittik. Bekir ve Abdullah’ın kardeşi Enes’i darp etmeleri üzerine şahıslara müdahale ettik. Kavgayı ayıramayınca bende kavgaya dahil oldum. Karşılıklı olarak birbirimize vurduk. Çevrede bulunanların araya girmesi üzerine olay yerinden ayrılarak 400-500 metre ileride bulunan Alaattin Çelik’in iş yerine gittik. Olayı Alaattin’e anlattık, bu duruma sinirlenen Alaattin dükkandan büyük bıçağı beline sokarak çıktı. Alaattin ve Enes ile birlikte motora binerek Doktorlar sitesinin girişine geldik. Bekir,e site girişinde Alaattin’in küfürler ederek Bekir’in üzerine doğru yürüdü. Bu sırada Alaattin’in ayağı takılarak yere düştü. Alaattin’in bıçak çıkardığını gören Bekir Alaattin’e doğru 1 el ateş etti. Alaattin boyun kısmından vurularak yere düştü. Amcasının oğlu olan Bekir, kendisine ve Enes’e doğru 4-5 el daha ateş etti. Alaattin’e müdahale etmelerini engelledim bende sol kolumdan yaralandım. Enes olay yerinden kaçmaya devam etti" ifadelerine yer verdi.

Görgü tanığı güvenlik görevlisi

Olaya şahit olan bina güvenlik görevlisi Mehmet Bulut ise, "Doktorlar Sitesinde bir yıldır güvenlik ve danışma görevlisi olarak çalışıyorum. Olay günü saat 13:10 sıralarında danışma odasında otururken site içerisinden bağrışma sesleri geldiğini duydum. Dışarı çıktığımda 116 numaralı dükkan önünde kavga olayının meydana geldiğini fark ettim. Bekir Çelik isimli doktoru iki kişinin darp ettiğini gördüm. Müdahale ederek şahısları araladım. Şahısları araladıktan sonra tanımadığı iki şahıs aşağı kata indi. Şahısların motosiklete binerken birinin elinde çanta olduğunu gördüm. Motosikleti süren şahsın binen şahsa "Hoca çantayı aldın mı " dediğini, motosiklete binen şahsında "Çanta bende, aldım, gelsin alsın" diye cevap verdi. Bu esnada Bekir’in çantamı aldılar diye bağırdığını duyması üzerine çantayı şahıslardan istedim. Şahıslar bana çanta bizim diyerek çantayı vermedi. Aynı şahıslar bir müddet sonra tekrar olay yerine geldi" ifadelerini kullandı.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi.

(HA-AOA-