Dökme yük gemisi Ahırkapı önlerinde makine arızası yaptı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Ahırkapı önlerinde makine arızası yapan 189 metre boyundaki Magnum Power isimli dökme yük gemisi için Kılavuz Kaptanımız, Kurtarma -11 ve Nazım Tur Römorkörlerimiz ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Magnum Power isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11 ve NAZIM TUR Römorkörlerimiz refakatinde Ahırkapı Demir Bölgesi’ne emniyetle demirletildi."