Doğum yapan korona hastası uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
ADANA’DA 2 GÜN ÖNCE BEBEĞİNİ DOĞURAN VE KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKAN KADIN, UYUŞTURUCU MADDE KULLANMAK İÇİN HASTANEDEN KAÇTI.
Adana’da 2 gün önce bebeğini doğuran ve korona virüs testi pozitif çıkan kadın, uyuşturucu madde kullanmak için hastaneden kaçtı. Uyuşturucu kullandığı durakta bayılan kadın, polisler tarafından ayıltılıp ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, geçen hafta korona virüs testi pozitif çıkan hamile D.M. isimli kadının tedavisine başlandı. 2 gün önce de bebeğini dünyaya getiren kadın, bebeği kuvözde olduğu sırada uyuşturucu madde kullanmak için Adana Şehir Hastanesinden kaçıp merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ne geldi. Buradan temin ettiği uyuşturucu maddeyi otobüs durağında kullanan genç kadın bayıldı. Haber verilmesi üzerine durağa gelen polisler kadını ayılttı. Kadının testinin pozitif çıktığını öğrenen ekipler, kadına dezenfektan sıkıp durağa kimseyi yanaştırmadı. Genç kadın gelen ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı. Bu sırada bazı vatandaşların kadının yanından aldırış etmeden geçmeleri dikkat çekti.
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