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Doğum vakasından dönen ambulans kaza yaptı: 4 yaralı
DİYARBAKIR’IN EĞİL İLÇESİNDE AMBULANS, DOĞUM VAKASI DÖNÜŞÜ, SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU YAN YATTI. KAZADA, AMBULANSTA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 15.07.2020, 11:09
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Diyarbakır-Eğil yolunda ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada, ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saat 22.45 civarında Diyarbakır-Eğil kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 ABA 603 plakalı ambulans, doğum vakası dönüşü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada ambulansta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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