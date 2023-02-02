Doğum hastası kadın 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğum sancıları başlayan kadın, 2 saatlik çalışmanın sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Köşkünü köyüne bağlı Dağdibi mezrasında doğum sancıları başlaya Zehra İrinç (30) için yakınları İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ile sağlık ekiplerinden destek istedi. Karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü yol açma çalışması sonucu sağlık ekipleri hastaya ulaştı. Yapılan ilk müdahalenin ardından doğum hastası İrinç 2 saatin sonunda ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasta yakınları, desteklerinden dolayı karla mücadele ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.