Doğum gününü kutlarken maganda kurşunun hedefi oldu

Denizli’de magandaların silahından çıkan yorgun mermi, evlerinin terasından doğum gününü kutladıktan sonra eğlenen 12 yaşındaki çocuğa isabet etti. Karın bölgesinden yaralanan çocuk, doğum gününden ölümden döndü.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6. sınıf öğrencisi Adem A. Ö. (12), doğum gününü kutladıktan sonra evinin terasına çıktı. Burada oynamaya başlayan Adem A. Ö.’ye maganda kurşunu isabet etti. Karın kısmından yaralanan çocuk kanlar içinde yere yığılırken, sesler üzerine ailesi terasa çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı olan çocuğu Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekipleri Adem A. Ö.’nün kıyafetinden çıkan mermide çalışmalarını gerçekleştirirken, magandaların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastaneye kaldırılan Adem A. Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.